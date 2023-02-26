921 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير

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وبين الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2023، تجاوز 45.3 مليار ريال.
وأكد استمرارية برامج الدعم السكني ضمن خيارات ومزايا أكثر، لافتا إلى أن برنامج الدعم السكني المحدث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي «سكني» حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تعزز من فرص تملك السكن الملائم.
وأضاف «إن خدمة صمم دعمك المتاحة على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين تصميم دعمهم السكني واختيار المنتج السكني المناسب بما يلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية.
يذكر أن «صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، كما وفر خدمة «صمم دعمك» ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري شهريا:
فبراير 2023
- الإجمالي921 مليون ريال
يناير 2023
- الإجمالي 912 مليون ريال
ديسمبر 2022
- الإجمالي 900 مليون ريال
نوفمبر 2022
- الإجمالي891 مليون ريال
أكتوبر 2022
- الإجمالي 884 مليون ريال
سبتمبر 2022
- الإجمالي 871 مليون ريال
أغسطس 2022
- الإجمالي 868 مليون ريال
يوليو 2022
- الإجمالي 853 مليون ريال
يونيو 2022
- الإجمالي 842 مليون ريال
مايو 2022
- الإجمالي 842 مليون ريال
أبريل 2022
- الإجمالي 847 مليون ريال
مارس 2022
- الإجمالي 839 مليون ريال
فبراير 2022
- الإجمالي 830 مليون ريال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.