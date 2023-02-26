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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث ينطلق اليوم تحت شعار: الهندسة والطريق إلى 2030، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وخصص المؤتمر جلسة بعنوان «الهندسة والطريق إلى 2030». ويتناول المؤتمر في نسخته الثالثة الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض عددا من الموضوعات التي يستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية محليا وإقليميا ودوليا، والمتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، إضافة إلى تعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة.

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