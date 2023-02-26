شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 3.5%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.3%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي: الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون، والمقأولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.01%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تدأولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 391 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.56% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.42%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 22.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.97%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.5 مليون جنيه، 46 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20292 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.