شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة نيو تروبيكانا بقيمة 11.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة نيو تروبيكانا للمنشآت السياحية، بحجم تداول 1.1 مليون سهم، بقيمة 11.2 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الإسكندرية للمراكز التجارية-إسكندرية مولز بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 2.998 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 391 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.42%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 22.02% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.5 مليون جنيه، 46 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20292 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.