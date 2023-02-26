شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن نتائج العام المالي2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة نصر للإسكان والتعمير تنجح في تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2022 في ضوء ارتفاع المبيعات التعاقدية لتتجاوز 11 مليار جنيه ومضاعفة الإيرادات لتسجل 5.2 مليار جنيه بفضل إطلاق مشروعات جديدة وزيادة معدل تسليم الوحدات خلال العام.

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة MNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (العام المالي 2022) حيث بلغت الإيرادات 5.155.3 مليون جنيه خلال عام 2022، ونجحت في تحقيق صافي ربح بقيمة 747.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.154 مليون جنيه، فيما بلغ صافي الربح 202.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

أبرز المؤشرات الرئيسية

نجاح الشركة في تحقيق مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 11.2 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 224.4%، مدفوعًا بإطلاق مشروعات جديدة في تاج سيتي وسراي خلال العام. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، ارتفعت المبيعات التعاقدية بنسبة سنوية 325.1%، لتسجل 3.7 مليار جنيه تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاستحواذ شركتي على «إيجي كان» للتطوير العقاري و«منك» للاستثمار العقاري في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا علمًا بأن هذه النتائج لم يتم تسجيلها ضمن النتائج المالية للشركة خلال العام.ارتفاع معدل تسليم الوحدات بنسبة سنوية 101.0% ليبلغ 2,070 وحدة خلال عام 2022، مقابل 1.030 وحدة خلال عام 2021. وخلال الربع الأخير من عام 2022، تمكنت الشركة من تسليم 957 وحدة، وهو نمو سنوي بمعدل 108.0%. نمو الإيرادات بمعدل سنوي 145.8% لتسجل 5.2 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2022، بفضل نمو المبيعات التعاقدية وتضاعف معدل تسليم الوحدات خلال العام. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة سنوية نسبتها 173.4%.ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 170.5% إلى 2 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2022، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 38.7% مقابل 35.2% خلال العام السابق، بفضل ارتفاع الدخل من مبيعات أنظمة التقسيط. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، بلغ مجمل الربح 765.7 مليون جنيه، بزيادة سنوية 608.9%، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 35.5% مقابل 13.7% خلال نفس الفترة العام الماضي، نتيجة الزيادة الملحوظة للمبيعات الجديدة بمعدل سنوي 267.8%.ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 153.0% لتسجل 1.4 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2022، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ليسجل 26.3%، مقابل 25.5% خلال العام السابق، على الرغم من ارتفاع الإيرادات من الوحدات التي تم تسليمها. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 487.0 مليون جنيه، بزيادة سنوية 355.7%، مصحوبًا بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 22.6% مقابل 13.6% خلال نفس الفترة العام السابق.ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 164.5% ليسجل 747.4 مليون جنيه خلال عام 2022، فيما بلغ هامش صافي الربح 14.5% مقابل 13.5% خلال العام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2022 منفردًا، بلغ صافي الربح 202.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 710.1%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 9.4% مقابل 3.2% خلال نفس الفترة العام الماضي، حيث نجحت الشركة في جني ثمار الارتفاع القوي للإيرادات خلال الربع الأخير من عام 2022.بلغ صافي الاقتراض 1,485.1 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وهو انخفاض بنسبة 43.6% مقارنة بصافي الاقتراض المسجل بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية. بلغت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.1 مرة خلال عام 2022، مقابل 4.9 مرة في نهاية عام 2021.بلغت أوراق القبض 3,950.1 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2022، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 14.6%. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض 2.7 مرة خلال عام 2022، صعودًا من 1.3 مرة بنهاية عام 2021.بلغ صافي المتحصلات النقدية من العملاء 3,564.0 مليون جنيه خلال عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 21.3%. وخلال الربع الأخير من عام 2022، بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 1,030.4 مليون جنيه، بزيادة سنوية 42.1%. بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة 1.8 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال العام السابق، نظرًا لإتمام وتسليم عدد من المشروعات القائمة. وخلال الربع الأخير من عام 2022، بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة 459.9 مليون جنيه، مقابل 466.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام السابق.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن اعتزازه بنجاح الشركة في تسجيل عام استثنائي في سجل نجاحاتها، وهو بمثابة تتويج لجهود التجديد والتطوير التي بذلتها الإدارة منذ مطلع العام، مشيرًا إلى أن النتائج المالية والتشغيلية القوية التي نجحت الشركة في تحقيقها ربعًا تلو الآخر على مدار عام 2022 تؤكد سلامة استراتيجية ورؤية النمو الجديدة التي تتبناها الإدارة.

وأوضح سلام أن الشركة تمكنت مضاعفة المبيعات التعاقدية بواقع ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى مستوى قياسي متجاوزًا 11 مليار جنيه خلال عام 2022. وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه السوق، إلا أن الشركة مضت بخطوات ثابتة في تنفيذ خطط النمو المستهدفة، ونجحت في إطلاق ثلاث مشروعات جديدة في تاج سيتي خلال العام. فقد تمكنت الشركة من تحويل التحديات التضخمية إلى فرص حقيقة للنمو، مستفيدة من الإقبال المعهود للقوى الشرائية على سوق العقارات خلال أوقات التحديات، باعتباره من القطاعات الآمنة الجديرة بالحفاظ على المصالح المالية وتعظيم قيمتها مستقبلًا. وعلى هذه الخلفية، شهدت المشروعات الجديدة حجوزات قياسية، ساهمت في تعزيز إجمالي المبيعات التعاقدية خلال العام، مما يؤكد معدلات الطلب المرتفعة على مشروعات الشركة فائقة القيمة. وأكد سلام على المكانة الرائدة التي تحتلها الشركة اليوم في سوق التطوير العقاري المصري، بفضل مقومات وفرص النمو العديدة التي تمتلكها الشركة، وفي مقدمتها محفظة الأراضي الاستراتيجية غير المعبئة بالالتزامات، بما يساهم في الحفاظ على المسار التصاعدي للمبيعات وتنمية أعمال وأنشطة الشركة بصفة مستدامة.

أضاف سلام أن أبرز إنجازات العام تضمنت أيضًا تحقيق هدف الشركة المتمثل في مضاعفة عمليات التسليم، حيث نجحت في تسليم 2,070 وحدة خلال عام 2022، 70% منها بمشروع سراي. وقد أثمر الحفاظ على التسليم وفق الجداول الزمنية المخططة عن تعزيز ثقة العملاء في قدرة الشركة على مواجهة التحديات ومواصلة مسار النمو الذي تنهجه. ساهمت الإنجازات التشغيلية في دفع مؤشرات نمو النتائج المالية للشركة خلال عام 2022، في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 145.8% لتسجل 5.2 مليار جنيه، وتضاعف صافي الربح بأكثر من مرتين على أساس سنوي مسجلاً 747.4 مليون جنيه، مصحوبًا بهامش صافي ربح 14.5% خلال العام. كما أثمرت الجهود المتواصلة لتعظيم القيمة من محفظة مشروعات الشركة عن نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض معدلات تأخر السداد، وتراجع نسبة إلغاء التعاقدات إلى المبيعات، وارتفاع مستويات التحصيل النقدي.

وجدد سلام التزام الشركة برؤيتها نحو ابتكار مجتمعات عمرانية متطورة ومستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يتبنون رؤى وأفكارًا ابتكارية مماثلة. وفي هذا الإطار تواصل الشركة دراسة فرص عقد الشراكات الاستراتيجية التي تثمر عن تحقيق القيمة المضافة لتطويرات الشركة ودعم مشروعاتها المستقبلية المخططة. وقد نجحت الشركة في أواخر عام 2022 في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "دار المعمار للمقاولات" لتنفيذ مشروعات إنشائية جديدة في تاج سيتي. كما أبرمت شراكة استراتيجية أخرى مع شركة "مدكور" للمرافق لإدارة منظومة توزيع الكهرباء والمياه الذكية بمشروع سراي. وأكد سلام أن هذه الشراكات تساهم في الوفاء بالتزامنا ببناء مجتمعات سكنية متكاملة وفق أرقى مستويات الجودة، مع تعظيم المردود الإيجابي للسادة المساهمين.

وأشار سلام إلى أن الشركة تتبنى رؤية مستقبلية طموحة، تمضي بموجبها قدمًا نحن دراسة واستكشاف فرص النمو والتوسع وتنويع مصادر الإيرادات. وفي هذا الإطار؛ تتطلع الشركة إلى التوسع خارج القاهرة، مع ترسيخ مكانتها في مجال المشروعات العقارية التجارية، بدءًا من إطلاقها الناجح للوحدات الإدارية بمشروع كيندا في تاج سيتي. وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت الشركة طفرة جديدة في عالم الاستثمار العقاري بالسوق المصري من خلال مشروعها "The Hoft" في تاج سيتي، والذي استحداث نموذج الملكية الجزئية للأصول العقارية، والتي تنوع بين الشقق السكنية كاملة الخدمات، والوحدات الإدارية، ومساحات عمل مشتركة ومركز تجاري.

وختامًا، أكد سلام أن الشركة شهدت تحولات استراتيجية خلال عام 2022، أثمرت عن تسجيل نتائج مشرّفة، معربًا عن تطلعه إلى البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النجاح خلال عام 2023، عبر مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة، سعيًا إلى تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي يساهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تحظى بها الشركة والقيمة الفائقة للمجتمعات العمرانية. وجدد سلام ثقته في جدارة المنهج الذي تتبناه الشركة، مؤكدًا تفاؤله بتحقيق فصل مشرق جديد لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

قائمة المركز المالي

مدينة نصر للإسكان والتعمير

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 في تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين. وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 3 مليون مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضي جذابة تتجاوز 10 مليون متر مربع. تبلغ مشروعات الشركة 15 مشروعًا حتى نهاية عام 2022، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة. أمّا المشروع الثاني "سراي" فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس.

التوقعات والإفادات المستقبلية

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