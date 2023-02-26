شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العربي تحصل على الرخصة الذهبية وتؤكد: الدولة تدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب المهندس محمد عبد الجيد العربى رئيس مجموعة العمليات بشركات العربى عن سعادته بالحصول على الرخصة الذهبية والتي تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل اجراءات تسجيل الشركات ، مضيفا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري و تنعكس إيجابا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة إلى أنها ستمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم .
تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).