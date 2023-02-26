شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العربي تحصل على الرخصة الذهبية وتؤكد: الدولة تدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الهيئة العامة الاستثمار الرخصة الذهبية لمجموعة العربي الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية ضمن 13 شركة من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة والتي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية وتنموية وقومية تخدم خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكدت مجموعة العربي حرص الدولة على دعم الاستثمار، وأن الرخصة الذهبية سهلت واختصرت كافة الإجراءات علينا.

وأكد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات،مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المهندس محمد عبد الجيد العربى رئيس مجموعة العمليات بشركات العربى عن سعادته بالحصول على الرخصة الذهبية والتي تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل اجراءات تسجيل الشركات ، مضيفا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري و تنعكس إيجابا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة إلى أنها ستمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم .

تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).