مجموعة سعيد غدران توقع اتفاقية استراتيجية مع أراسكو لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سعيد غدران اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الشعير بالمملكة العربية السعودية، عبر تغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، والمساهمة في استقرار منظومة الأسعار، بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وفتح فرص عمل جديدة في السوق المحلي، ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة

وتعد هذه الاتفاقية أولى مراحل التعاون الاستراتيجي بين الشركتين الرائدتين في السوق المحلي والعربي في مجال إمداد الغذاء والأمن الغذائي، وستعمل هذه الاتفاقية على أحداث نقل كبير في قطاع استيراد وتعبئة وتوزيع الشعير في السوق المحلى بأحداث التقنيات وأنظمة العمل المتطورة.

أعرب غدران سعيد غدران، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعيد غدران عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع شركة أراسكو الرائدة في مجال الأمن الغذائي، مؤكدا أن مجموعة سعيد غدران سوف تعمل جاهدا على إنجاح هذا الاتفاقية لتكون مثالا على التعاون المثمر الذي يعزز من أهداف الشركاء ويحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي الواعد.

وقال: هذا التعاون يأتي كترجمة حقيقة للرؤي المشتركة التي تجمعنا، بهدف تلبية احتياج السوق والتطلع لتعزيز الفرص الاستثمارية في المستقبل، عبر الدخول في اطر من التعاون تحقق الفائدة لكل الأطراف، مضيفا وهذا يعود بالنفع بصورة مباشرة على الاقتصادي السعودي، الذي يمضي في طريقه بدعم القيادات ليكون واحدا من أكبر الاقتصاديات المتطورة في العالم.

من جانبه أكد خالد محمد غندورة رئيس قطاع تجارة الحبوب، بالشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) أن توقيع هذا الاتفاقية سوف يحقق العديد من المزايا للشركتين، مثل تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع قاعدة العملاء، ما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، موضحًا، أن هذا التعاون سوف يضرب مثالا رائدا يحتذي به في السوق السعودي، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عن اليوم يمثل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى تكامل صناعي وتجاري وخدمي بين الشركتين الرائدتين، وخلال الفترة القادمة سوف تعمل فرق العمل في المؤسستين على تعزيز الخطوات المستقبلية على أرض ثابتة، سوف يعلن عنها تباعا، بما يضمن تحقيق نجاحات كبرى في قطاع تجارة الحبوب في المملكة العربية السعودية.