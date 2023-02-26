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«بيبسي» تقرر رفع سعر الزجاجة اللتر

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن شركة "بيبسي" قررت رفع سعر زجاجة اللتر البلاستيك 75 قرشا، وذلك اعتبارا من بداية مارس المقبل.

ووفقا لمستند من شركة بيبسي موجه للتجار، حصل موقع "مصراوي" على نسخة منه، فإن سعر زجاجة بيبسي سعة اللتر سيرتفع إلى 12.75 جنيه بداية من مارس المقبل مقابل 12 جنيها حاليا.

وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية ارتفاع الأسعار إلى "زيادة تكاليف الإنتاج".

يشار إلى أن شركة بيبسي قررت في يناير الماضي رفع سعر العبوة الكانز إلى 6.75 جنيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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