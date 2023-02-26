الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1117 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1436 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1675 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1914 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.