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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام فى جولة تفقدية بشركة النصر للسيارات والان مع تفاصيل الخبر
المهندس محمود عصمت: نسعى لتعمل مركباتنا على خطوط النقل إلى العاصمة الإدارية بالتعاون مع القطاع الخاص
وقام الوزير بجولة داخل الشركة تفقد خلالها كافة الطرازات التي تم تقديمها مؤخرًا في ورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج.
تفقد المهندس محمود عصمت المنتجات من ميكروباص / سيتي باص تام التصنيع، بالإضافة إلى العينات الأولية من ميني / ميدي باص وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي.
وجه الوزير إدارة الشركة بتعزيز الجهود للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته في السوق لتقديم خدمة متطورة ولائقة في مجال استخدام الطاقة النظيفة سواء للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
تفقد المهندس محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الشركة بداية من أقسام شد الشاسيهات والهيكل الخارجي للمركبة وصولا إلى عنابر الاختبارات النهائية، وكذلك مراجعة خطة الاستفادة وتعظيم العائد من أصول شركة النصر لصناعة السيارات.
في ختام الجولة، التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمجموعة من العاملين والمهندسين الشباب، وأثنى على ما بذلوه من جهد وحثهم على بذل المزيد للارتقاء بمستوى العمل.