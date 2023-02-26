شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام فى جولة تفقدية بشركة النصر للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مراجعة سير العمل وفحص منتجات الشركة من مركبات النقل الجماعي صديقة البيئة المهندس محمود عصمت: نسعى لتعمل مركباتنا على خطوط النقل إلى العاصمة الإدارية بالتعاون مع القطاع الخاص

في إطار جولاته الميدانية، قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل عنابر وورش التصنيع ومتابعة الموقف التنفيذي لإنتاج مركبات النقل الجماعى بمختلف أحجامها والوقوف على سير العمل بشركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقام الوزير بجولة داخل الشركة تفقد خلالها كافة الطرازات التي تم تقديمها مؤخرًا في ورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج.

تفقد المهندس محمود عصمت المنتجات من ميكروباص / سيتي باص تام التصنيع، بالإضافة إلى العينات الأولية من ميني / ميدي باص وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي.

خلال الجولة، أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة التنسيق والتعاون مع باقي الوزارات في منظومة تكاملية لتقديم خدمات نقل جماعي متطورة، وكذلك توحيد الجهود مع الشركات الشقيقة ومقدمي خدمات النقل، ومتابعة الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة للعمل على خطوط نقل الركاب إلى العاصمة الإدارية.

وجه الوزير إدارة الشركة بتعزيز الجهود للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته في السوق لتقديم خدمة متطورة ولائقة في مجال استخدام الطاقة النظيفة سواء للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

تفقد المهندس محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الشركة بداية من أقسام شد الشاسيهات والهيكل الخارجي للمركبة وصولا إلى عنابر الاختبارات النهائية، وكذلك مراجعة خطة الاستفادة وتعظيم العائد من أصول شركة النصر لصناعة السيارات.

في ختام الجولة، التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمجموعة من العاملين والمهندسين الشباب، وأثنى على ما بذلوه من جهد وحثهم على بذل المزيد للارتقاء بمستوى العمل.