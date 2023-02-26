شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.23% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 14مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20292 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة.