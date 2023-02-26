شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: أسعار "البانية" تتراجع 30جنيها فى الأسواق للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ البانية بحوالي 30 جنيها في الأسواق للمستهلكين من 190 جنيها إلى 160 جنيها في تعاملات اليوم، وذلك في إطار استمرار تراجع سعر الدواجن في الأسواق مع طرح كميات كبيرة قبل شهر رمضان.

وأضاف سامح السيد لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن انخفضت في بعض المناطق إلى 70 جنيها ومناطق أخرى تسجل 75 جنيها للمستهلك مقابل مستويات تراوحت بين 90 و95 جنيها في الأيام الماضية.

وتشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد في المزارع انخفاض بحوالي 4 جنيهات ليسجل كليو الفراخ 66 جنيها مقابل 70 جنيها أمس السبت، مع موجة تراجع ملحوظة في أسعار الدواجن مع استيراد 100 ألف طن دواجن من البرازيل.

في سياق متصل سجلت أسعار كرتونة البيض الابيض 111 جنيها في المزارع والبيض الأحمر 115 جنيها والبيض البلدي سعر 116 جنيها للكرتونة في تعاملات اليوم، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.