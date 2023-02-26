شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي سنتر ألماظة يُطلق النسخة الثانية من مسابقة "Kings Arena" بقيمة مجموع جوائز 250,000 جنيه مصري والان مع تفاصيل الخبر

League of Legends

Valorant

PUBG MOBILE

القاهرة - سامية سيد - تنقسم مسابقة الألعاب إلى ثلاثة أقسام مميزة تلبي احتياجات اللاعبين من جميع المستويات النسخة الثانية من المسابقة تدعو أفضل اللاعبين في مصر للتنافس في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية FIFA 23، و، و، و

القاهرة 26 فبراير 2023: أعلنت شركة ماجد الفطيم، مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن استضافة النسخة الثانية من مسابقة ألعاب الرياضات الإلكترونية "Kings Arena" في سيتي سنتر ألماظة، وذلك بدعوة أفضل اللاعبين في مصر للتنافس في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية FIFA 23، و League of Legends، و Valorant، و PUBG MOBILE للحصول على فرصة الفوز بجوائز مجموع قيمتها 250,000 جنيه مصري. وتُقام ساحة الألعاب برعاية من Samsung وTalabat، وستكون مفتوحة للجميع حتى 4 مارس.

وتنقسم مسابقة الألعاب إلى ثلاثة أقسام مميزة تلبي احتياجات اللاعبين من جميع المستويات. ففي القسم الأول يتم تقديم تجربة ألعاب غير رسمية مصممة لزوار المركز التجاري الذين يقدمون فواتير شراء بأكثر من 500 جنيه مصري، حيث تم تجهيز القسم الأول بأحدث إعدادات ألعاب الواقع الافتراضي، من بين ألعاب أخرى. ويشمل القسم الثاني من المسابقة تنظيم بطولة رئيسية مصممة خصيصًا للاعبين الخبراء، حيث تضم عددًا من مناطق الألعاب المميزة المزودة بأجهزة "بلاس ستيشن PlayStation" والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بينما يتم في القسم الثالث تنظيم بطولة احترافية مخصصة للاعبين المشهورين والمتمرسين مثل Anubis Gaming و Team Occupyو3BL Esports. وتقدم ساحة الألعاب أيضًا جوائز يومية، فضلا عن الظهور المفاجئ لمشاهير البث التلفزيوني والحفلات التفاعلية.

وتعليقًا على إطلاق المسابقة، قال جون بيير هاليبيان، مدير التسويق لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية في المنطقة الغربية: "في ظل النمو الاستثنائي لمجتمع الألعاب في مصر، ومع نجاح النسخة الأولى من المسابقة، يسعدنا أن نُطلق لعبة "Kings Arena" للمرة الثانية في سيتي سنتر ألماظة. في ماجد الفطيم ، نظل ملتزمين بتوفير مساحة ومنصة لجميع أفراد المجتمع للالتقاء والتواصل، ونسعى جاهدين لمواصلة تحديد وتقديم تجارب غامرة تعكس رؤيتنا لخلق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم".

يُذكر أن النسخة الأولى من مسابقة الألعاب أقُيمت عام 2021 في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، وتم إقامة المباراة النهائية بين الفائز في كل مول.