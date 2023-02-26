شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أسعار النفط بالأسواق العالمية الأسبوع دون تغيير يذكر، حيث ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، وذلك لثاني جلسة على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 76.32 دولار للبرميل.

وقال jpMorgan في مذكرة له بحسب سى ان بى سى عربية إن احتمال هبوط الأسعار على المدى القصير أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر لرويترز أن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية الشهر المقبل من أجل رفع سعر الخام على الغرب.

هذا وأظهرت بيانات Baker Hughes إغلاق 7 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا هذا الأسبوع.

وأعلنت أكبر شركة نفط في بولندا "بي كيه إن أورلين"، اليوم السبت، أن روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا عبر خطوط إمداد "دروجبا".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل أوباجتيك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" -بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا، لكننا كنا مستعدين لذلك وبالفعل استطعنا تأمين إمدادات بديلة".

وأكد أوباجتيك أن "شركة أورلين تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر"، مؤكدا أن المستهلكين لن يتأثروا بما حدث.

يالذكر أن خط أنابيب النفط دروجبا، الذي يمد بولندا وألمانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا بالنفط، تم إعفائه من عقوبات الاتحاد الأوروبي لمساعدة تلك البلدان على تلقي إمداداتها من النفط.

وذكرت الصحيفة أن النفط الروسي يمثل حوالي 10% من إمدادات بولندا النفطية بعد أن خفضت وارسو وارداتها من موسكو في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.