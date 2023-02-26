سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل سعر الدولار اليوم الأحد، الموافق 26-2-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري، 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع، وذلك استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات.

ونشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

وعرض بنك المشرق، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 30.63 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.