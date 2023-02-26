شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يتابع سير العمل بوحدات "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 متراً للوحدة بمرحلةٍ متقدمة بالحي رقم 20 بالمدينة، وذلك ضمن محور إسكان محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال تنفيذ 178 عمارة تضم نحو 4272 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً للوحدة بـ" سكن كل المصريين " بالمرحلة الخامسة بالحي رقم 21 بالمدينة، بجانب مواصلة تنفيذ أعمال الطرق داخل الأحياء السكنية بالمدينة ومنها أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالحى رقم 33.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ دفع العمل بمشروع إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة من المدينة كـ" مرحلة أولى " بطاقة حوالي (200 ألف م3/يوم )، وكذا الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالحي رقم 29 التي تعمل بطاقة إنتاجية (75000 م3/يوم)، وتقوم بخدمة الأحياء من (26 : 33) بغرب المرحلة الخامسة وبتكلفة 180 مليون جنيه تقريباً، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة 130 ألف م3/يوم بتكلفة تقديرية حوالي 120 مليون جنيه، وأعمال خط صرف مياه الأمطار بطريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوي.

كما وجه المهندس أحمد عمران، مسئولي إدارة الزراعة بالجهاز بمواصلة بذل الجهود لإضفاء صورة جمالية على المدينة، حيث يتم زراعة الأشجار والنجيل والزهور بغرب الحى العاشر بمنطقة 110عمارات إسكان اجتماعي، وذلك ضمن أعمال تطوير الزراعة على مستوى المناطق بالمدينة لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها وتوفير جميع الخدمات للمنتقلين للسكن بالمدينة فيما يتعلق بإقامة متنزهات ومسطحات خضراء لتكون متنفساً للساكنين.