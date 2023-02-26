شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط وبانوفا تتفقدان عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم تفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية من بينها مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعي، وبرنامج الشراكة من أجل تحسين أحوال النازحين قسرًا واللاجئين، وكذلك البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، بدأت أول محطات فعاليات أسبوع الشراكة، بزيارة البرامج التنموية بمحافظة المنيا، بحضور كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تم زيارة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، إلى جانب مشروعات تمكين المراة والتربية الإيجابية في قرى حياة كريمة.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.