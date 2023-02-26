شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: مصر تستهدف تحقيق 50‎ % من الطاقة المتجددة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن توقعات النمو في المنطقة تصل لنحو 3‎%‎ وسط تحديات ما تزال قائمة حول سلاسل الإمداد وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء ذلك صباح اليوم خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الحادى عشر للمجلس الإقليمى لغرف التجارة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تسريع الاستثمارات الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو " الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بأحد الفنادق .

أضاف توفيق إن دول المنطقة ‏توجهت للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الخضراء في سبيل التصدي للتغيرات المناخيه، لافتا إلى أن مصر نظمت cop27 في شرم الشيخ والإمارات ستنظم cop28 من أجل المساهمة في التعامل مع تغيرات المناخ ودعم العمل المناخى ولا سيما أن العديد من الدول لجأت لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال مصر تسعى إلى تحقيق 50‎%‎ من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2025.

اضافة إلى أن السياسات التى تنتهجها دول المنطقة في عمان والبحرين والسعودية وقطر والكويت وبقية الدول.

وأوضح أن دول المنطقة تمتلك فرصا في الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا العالية، بما يساهم في توفير وطائف جديدة مستقبلا، متطرقا إلى الدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية بمصر فى دعم الاستثمار .