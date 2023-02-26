شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: مصر تستهدف تحقيق 50 % من الطاقة المتجددة 2025 والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك صباح اليوم خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الحادى عشر للمجلس الإقليمى لغرف التجارة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تسريع الاستثمارات الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو " الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بأحد الفنادق .
وأشار إلى أنه على سبيل المثال مصر تسعى إلى تحقيق 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2025.
اضافة إلى أن السياسات التى تنتهجها دول المنطقة في عمان والبحرين والسعودية وقطر والكويت وبقية الدول.
وأوضح أن دول المنطقة تمتلك فرصا في الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا العالية، بما يساهم في توفير وطائف جديدة مستقبلا، متطرقا إلى الدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية بمصر فى دعم الاستثمار .