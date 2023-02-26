الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأحد،  بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات،  وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 20075 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7019 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4454 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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