شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى رؤساء شركات قطاع الأعمال العام خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد شركات قطاع الاعمال العام، حركة تغييرات مرتقبة خلال الجمعيات العمومية للشركات الفترة المقبلة، فى إطار ضخ دماء جديدة وشابة في الشركات ووفقا لرؤية وزارة قطاع الاعمال العام بهذا الشأن .

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، من المنتظر إجراء إعادة تشكيل لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العمومية للشركة يوم 28 فبراير الجارى، والدفع بقيادات جديدة للعمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وأضافت المصادر إن التغييرات أيضا ستطول الشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال الجمعية المقبلة، وبحسب المصادر فإنه سيتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ،بما يتوافق مع القانون الجديد ومع رؤية الوزارة الجديدة المتعلقة بضخ دماء جديدة في الشركات القابضة والتابعة ، موضحة أنه من المنتظر الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أيضا خلال أيام.