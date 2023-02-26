شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات السعودية فى مصر تسجل 491 مليون دولار العام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت بيانات الجهاز أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت19.1%.

ويعود ارتفاع التبادل التجاري إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية للسعودية لمستوى 2.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.