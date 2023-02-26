الاقتصاد

رئيس البنك الدولى يعد بتيسيرات فى إعادة هيكلة ومعالجة الديون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يعد بتيسيرات فى إعادة هيكلة ومعالجة الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، فى اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى اليوم السبت 25 فبراير إن البنك الدولي "سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون" للاقتصادات المتعثرة.

وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.

في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب "تباطؤها" في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين "البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة    

وأضاف "سوف نقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون".

وقال مالباس أيضاً إنه أشار إلى "التصريحات البناءة" لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع مجموعة العشرين أمس الجمعة والتي "أعطت مجالا للمضي قدما" في تسوية قضايا الديون.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا