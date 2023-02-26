شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 935.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.1%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 817.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 777 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الخامس شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 707 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 705.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية والسندات في المركز السابع، بقيمة تداول 695.5 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 549.5 مليون جنيه بنسبة 4.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، ونعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 538.6 مليون جنيه، 464.5 مليون جنيه، بنسبة 4.7%، 4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.