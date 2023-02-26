شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد: لا يزال هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا السبت 25 فبراير في اجتماع لمجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءًا من المناقشات.

وأضافت جورجيفا "بحسب ما نشرته سى ان بى سى عربية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ... لا تزال هناك بعض الخلافات، نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".

وتابعت،"لقد انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول"

وحث وزراء المال فى مجموعة السبع، خلال اجتماع في الهند صندوق النقد الدولى على تقديم برنامج مساعدات لأوكرانيا عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.