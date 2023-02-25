شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائر أسبوعية في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات مسجلة أكبر خسائر أسبوعية في 2023، مع متابعة البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 1% إلى 457 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 1.4%.

وانخفض DAX الألماني بنسبة 1.7% مسجلاً 15209 نقاط، فيما تراجع FTSE البريطاني بنحو 0.37% عند 7878 نقطة، بينما هبط CAC الفرنسي بنسبة 1.78% إلى 7187 نقطة.

وقادت أسهم شركات السفر خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 3%، فيما هبطت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8%.

وتلقت الأسهم الأوروبية بحسب سى ان بى سى عربية عدد من البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع أبرزها محضر الفدرالي، بجانب صدور مجموعة من نتائج أعمال الشركات.

هذا وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.4% على أساس فصلي في الربع الأخير من 2022 بما يتجاوز التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.2%.