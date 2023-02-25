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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم - وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - كشفت إرساء عقد خدمات لتطوير تطبيق جديد سيوفر تجارب رقمية سلسة لموظفي الشركة.

وسيعمل التطبيق عند اكتماله كمنصة تتيح خدمات ومزايا لتسهيل الأعمال اليومية للآلاف من موظفي البحر الأحمر الدولية في المقر الرئيس ومواقع مشاريعها ووجهاتها المستدامة، كما سيتمكن موظفو «البحر الأحمر الدولية» من تجربة كافة الخدمات والأنشطة المتاحة، وحجز الاجتماعات الافتراضية فضلا عن متابعة معاملاتهم وإتمام مهامهم اليومية.

وأوضحت الشركة أن إطلاق التطبيق سيتم على 3 مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وسيليها مزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة من الخدمات.