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وسيعمل التطبيق عند اكتماله كمنصة تتيح خدمات ومزايا لتسهيل الأعمال اليومية للآلاف من موظفي البحر الأحمر الدولية في المقر الرئيس ومواقع مشاريعها ووجهاتها المستدامة، كما سيتمكن موظفو «البحر الأحمر الدولية» من تجربة كافة الخدمات والأنشطة المتاحة، وحجز الاجتماعات الافتراضية فضلا عن متابعة معاملاتهم وإتمام مهامهم اليومية.
وأوضحت الشركة أن إطلاق التطبيق سيتم على 3 مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وسيليها مزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة من الخدمات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.