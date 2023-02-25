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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية شاركت في الأعمال التنسيقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، الذي عقدت أعماله بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. واستعرض مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس منصور القرشي - الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) - دور المملكة وأبرز جهودها وإسهاماتها في إطار التعاون مع المجتمع الدولي، خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية وتسخير مواردها، لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية.

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