هيئة المهندسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس المقبل بالرياض المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن المؤتمر يتناول 12 محورا هندسيا شملت الطاقة المتجددة، وهندسة الاتصالات، والتصميم والتصنيع وتطبيقات علم المواد، والقوى الميكانيكية وتحويلات الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات وتكرير البترول، والمواد المتقدمة، وبحوث العمليات وسلاسل الإمدادات، وهندسة العوامل البشرية والسلامة المهنية، والكود السعودي والبناء المستدام، وأنسنة المدن، والاتجاهات الحديثة في التصميم الإنشائي ومواد البناء، والبنى التحتية المستدامة، والخطوط الحيوية، وتقييم الأثر البيئي.

وبين أن المحاور تهدف إلى دعم المستهدفات الشاملة تجاه مستقبل الهندسة وجودة الحياة، وإبراز دور التخصصات الهندسية في تنمية القطاع الهندسي، حيث ستشارك 100 جهة من القطاعين العام والخاص، فيما يشكل المعرض المصاحب منصة معرفية للزوار.