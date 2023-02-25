برنامج جدة التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعرض الحزمة الأولى من الأصول الجاهزة للمستثمرين، التي تتنوع بين المباني التاريخية والمكاتب والدكاكين، ضمن جهود مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، خلال ترميم وإعادة تأهيل مبان عدة تاريخية تراوح أعمارها بين 100 و1400 عام. ويهدف المشروع لإعادة إحياء جدة التاريخية، وإبراز المعالم التراثية وتعزيز نموها الاقتصادي كمركز تجاري مهم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، خلال استثمار عناصرها التاريخية وتطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية و الإنتاج الإبداعي. ويسعى المشروع لإيجاد فرص استثمارية مرتبطة بالإرث التاريخي في المنطقة، تستقطب رواد الأعمال وتقدم لهم تسهيلات لوجستية لبدء أعمالهم في «البلد» كجزء من السعي لتحويل جدة التاريخية المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي في اليونسكو إلى وجهة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك خلال الدخول على رابط التسجيل: https://albaladinvest.com .

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