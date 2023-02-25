شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي الأسبوع مستقراً مع مراقبة مستويات المعروض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة الرابع والعشرين من فبراير، وذلك لثاني جلسة على التوالي، لكنها أنهت الأسبوع دون تغيير يذكر.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 76.32 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي.

وقال jpMorgan في مذكرة له بحسب سى ان بى سى عربية إن احتمال هبوط الأسعار على المدى القصير أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر لرويترز أن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية الشهر المقبل من أجل رفع سعر الخام على الغرب.

هذا وأظهرت بيانات Baker Hughes إغلاق 7 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا هذا الأسبوع.