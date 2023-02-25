شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعات كبيرة فى أسعار الدواجن بالسوق وتوقعات بمزيد من الهبوط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول تراجع أسعار الدواجن في مصر، وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ للمستهلكين من 95 جنيها للكيلو إلى 75 جنيها للكليو في تعاملات اليوم السبت، بقيمة هبوط بلغت 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الكيلو تسليم أرض المزرعة تراجع 10 جنيهات من 80 إلى 70 جنيها.

وأضاف سامح السيد في تصريحات لـ"تلفزيون الخليج 365"، أن الأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار متوقعًا مزيد من الهبوط مع عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتاكيت تراجع أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 19 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي.

وأشار إلى أن نسب الهبوط في الأسعار تجاوزت 20 % كما توقعت شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية منذ أكثر من 10 أيام، لافتاً إلى أن وفرة المعروض يساهم في ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب.

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.