وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

القاهرة - سامية سيد - ‎استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام "آلان بيلو" نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى يزور مصر حاليًا، والوفد المرافق له بمقر الوزارة، وتم التباحث حول عدد من فرص ومجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

‎خلال الاجتماع، وبحسب بيان الوزارة اليوم، رحب المهندس محمود عصمت بوفد البنك الأوروبى مشيدًا بدور البنك فى دعم جهود التنمية فى مصر، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، خاصة فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة للتنمية بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والقطاع التعاونى، وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.

‎استعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتأهيلها للشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى فى قطاعات متنوعة ومنها الصناعات الكيماوية والمعدنية والفنادق وغيرها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الشراكة متاحة بأشكال وأساليب متعددة، إلى جانب المساهمة فى برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدد من الشركات التابعة والمشتركة.

من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية.