شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى، عملت خلالها المدينة على خدمة صناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسنيمائي؛ حيث إنها تعد أكبر كيان إعلامى وإنتاجي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة متنوعة من الاستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة.

جدير بالذكر، أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.