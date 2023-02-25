شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 20 جنيها والكيلو للمستهلكين بـ75 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ للمستهلكين من 95 جنيها للكيلو إلى 75 جنيها للكليو في تعاملات اليوم السبت، بقيمة هبوط بلغت 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الكيلو تسليم أرض المزرعة تراجع 10 جنيهات من 80 إلى 70 جنيها.

وأضاف سامح السيد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار متوقعًا مزيد من الهبوط مع عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتاكيت تراجع أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 19 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي.

وأشار إلى أن نسب الهبوط في الأسعار تجاوزت 20 % كما توقعت شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية منذ أكثر من 10 أيام، لافتاً إلى أن وفرة المعروض يساهم في ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب.

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.