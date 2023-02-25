شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات" يطالب "نايل سات" بسرعة تحصيل مديونيات بـ17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، بسرعة تحصيل المديونيات المستحقة على 9 من كبار عملاء الشركة من بينهم روتانا، وهوا ليمتد، وshowtime وبلغت 17.041 مليون دولار، بنسبة 42% من إجمالي مديونيات العملاء البالغة 40.6 مليون دولار قبل خصم الاضمحلال البالغ 12.111 مليون دولار، ويرجع تاريخ استحقاق بعضها إلى ما قبل 1 يناير عام 2022، بالمخالفة للمادة 6 فقرة 2 من عقود الإيجار المبرمة معهم.

قال الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة نايل سات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، إن المادة 6 فقرة 2 من عقود الإيجار المبرمة بين شركة نايل سات مع عملائها، بأنه يجوز للشركة مطالبة عملائها بدفع فائدة تأخير سنوية قدرها 6% في حالة التأخير في السداد، مشددًا على سرعة تحصيل تلك المديونيات حفاظًا على حقوق الشركة.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة نايل سات موافاته بأسباب تحملها مصروفات بقيمة 28.042 مليون جنيه تمثل قيمة إيجار عدد 12 قناة قمرية من شركة يوتلسات الفرنسية، وبنسبة 87% من إجمالي المصروفات التشغيلية البالغة نحو 32.806 مليون دولار، دون الحصول على عوائد، والعمل على الاستغلال الأمثل للحيزات لتحقيق أعلى عائد للشركة في ظل إطلاقها للقمر الجديد نايل سات.

أوضح الجهاز، أن المصروفات التشغيلية الإضافية لشركة نايل سات توزعت بين 14.040 مليون دولار تمثل قيمة الإيجار لعدد 6 قنوات عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر عام 2022 (علمًا بأن إيجار تلك القنوات حتى عام 2030)، والتي تم استخدامها كاحتياطي للقمر الصناعي نايل سات 301، والذي تم إطلاقه في 8 يونيو الماضي، وبين 14 مليون دولار قيمة إيجار 6 قنوات أخرى نتج عنها إيراد للشركة بنحو 11.284 مليون دولار بخسارة قدرها 2.718 مليون دولار، وبنسبة 24.8% مما يتضح معه أن الشركة لم تقم بالاستغلال الكامل للحيزات خلال العام المالي الحالي بالنسبة للقمر 104.