شكرا لقرائتكم خبر عن 372 مليار جنيه إيرادات الضرائب بالموازنة خلال 5 أشهر بنسبة نمو 20.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 372.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 62.7 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 20.3%، مقسمة بين 75.3 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 38.7%، و296.9 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 16.4%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، وهي:

- 31.7 مليار جنيه ضريبة دخل على المرتبات المحلية بنسبة نمو 27%.

- 12.2 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 15%.

- 17.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 39.8%.

- 47.5 مليار جنيه ضريبة دخل من الشركات الأخرى بنسبة نمو 15%.

- 88.2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 16.9%.

- 23.7 مليار جنيه ضريبة القيمة على الخدمات بنسبة نمو 20.5%.

- 47.2 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 8%.

- 5.1 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 10.9%.

- 9.5 مليار جنيه حصيلة من ضرائب الدمغة بنسبة نمو 18.9%.

- 7.8 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 45.4%.

- 60 مليار جنيه حصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة نمو 31.9%.

- 54.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة.

- 18.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة نمو 21.4%.