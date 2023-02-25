شكرا لقرائتكم خبر عن 372 مليار جنيه إيرادات الضرائب بالموازنة خلال 5 أشهر بنسبة نمو 20.3% والان مع تفاصيل الخبر
- 31.7 مليار جنيه ضريبة دخل على المرتبات المحلية بنسبة نمو 27%.
- 12.2 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 15%.
- 17.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 39.8%.
- 47.5 مليار جنيه ضريبة دخل من الشركات الأخرى بنسبة نمو 15%.
- 88.2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 16.9%.
- 23.7 مليار جنيه ضريبة القيمة على الخدمات بنسبة نمو 20.5%.
- 47.2 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 8%.
- 5.1 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 10.9%.
- 9.5 مليار جنيه حصيلة من ضرائب الدمغة بنسبة نمو 18.9%.
- 7.8 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 45.4%.
- 60 مليار جنيه حصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة نمو 31.9%.
- 54.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة.
- 18.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة نمو 21.4%.