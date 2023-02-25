شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تقرر شطب وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة كهروميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا برقم 440 لسنة 2023، بشأن شطب وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا).

ونصت المادة الأولى من القرار، على شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا) من سجلات الهيئة وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس عام 2022، إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمادة 200 من لائحته التنفيذية.

ونصت المادة الثانية على تعيين عبد الناصر محمد جاهين، وطارق محمد مصيلحي، وأحمد خيري محمد عمر، مصفيين للاتحاد لمدة 3 أشهر وبدون أتعاب مالية لهم، والالتزام بإخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بقرار الشطب، ونشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، والالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وأحكام النظام الأساسي للاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 حوالي 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.