شكرا لقرائتكم خبر عن 149 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.6%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 41.2 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 149.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.740 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.361 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 678 مليار جنيه إلى 657.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205 مليار جنيه إلى 200.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.