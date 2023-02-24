بعد طرح المجمدة.. شعبة الدواجن تعلن انخفاض أسعار الفراخ الحية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن الحية، 9 جنيهات، عقب طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %.

وقال السيد، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجعت من مستويات 80 جنيها للكيلو إلى سعر 71 جنيها تسليم اليوم، متوقعًا مزيدا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما سينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وأضاف، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كيلو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.