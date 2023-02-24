شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 9 جنيهات بعد استيراد 100 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الانخفاض في الأسعار جاء عقب طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كيلو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.