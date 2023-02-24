شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 9 جنيهات بعد استيراد 100 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن تراجع في أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة من مستويات 80 جنيها للكيلو إلى سعر 71 جنيها تسليم اليوم، متوقعًا مزيدا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما سينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الانخفاض في الأسعار جاء عقب طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كيلو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.