شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الجيزة تحقق أعلى نسبة تنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إن محافظة الجيزة حصلت على أعلى نسبة تنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية، مشيدة بحصول المحافظة على نسبة 100% من مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى.

جاء ذلك على هامش توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، إلى محافظة الجيزة، وذلك في زيارة ميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 للمحافظة.

ترأس وفد الوزارة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، كما ترأس وفد البنك سيد زكريا البهي، وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية.

وخلال الزيارة التقى الوفد باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمسئولين بالمحافظة، وأشاد المحافظ خلال اللقاء بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وكذلك الاعتمادات الإضافية للمحافظة، للاستمرار فى تنفيذ كافة المشروعات.

شملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وحملات ميكانيكية، ومشروعات كهرباء وإنارة، بالإضافة إلى مشروعات تدعيم وحدات محلية.