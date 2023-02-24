شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.20% رابحًا 7.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.3 مليون سهم محققة ما قيمته 207.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6179 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاعي الصناعة والمرافق العامة بنسبة 0.44%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.17%، ثم قطاعي العقارات، والاتصالات بنسبة 0.47%، 0.38%، على التوالي.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.16%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.39%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم بنك شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 20.2 مليون ورقة بقيمة 109.2 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.144% رابحًا 14.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9858.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.461 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 147.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 11145 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.68%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاعات المرافق، والطاقة، والمواد الأساسية، والصناعات بنسبة 0.27%، 0.26%، 0.22%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 5.95%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 3.87%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.5%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 445.9 مليون درهم.