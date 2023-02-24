أرخص من الأسواق ٣٠%.. التموين تعلن أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات الدواجن المجمدة البرازيلي، في المجمعات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان، بسعر 65 جنيها للكيلو في الوقت الذى تباع فى الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو.

كما طرحت الوزارة أيضا منتجات اللحوم الطازجة السودانى واللحوم المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت وزارة التموين، أن الدواجن البرازيلي المجمدة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

من جانبها قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه يتم استيراد الدواجن البرازيلى المجمدة منذ سنوات عديدة، منذ أن كانت ب ٧ جنيهات للكيلو، وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل البلاد إلا بعد فحصها من كافة الجهات المعنية وأيضا الطب البيطرى والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية مثلما يحدث مع كافة السلع الغذائية المستوردة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الدواجن المجمدة البرازيلى المطروحة حاليا فى الأسواق ذات جودة عالية وأن ما يؤكد ذلك مدى إقبال المواطنين على شرائها بشكل مستمر كما تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة تصل لـ 30% مقارنة بنفس الأسعار فى الأسواق الأخرى.

وأشارت إلى أن هناك فئات كثيرة تفضل شراء الدواجن البرازيلى المجمدة، نظرا لسهولة طهيها وجودتها، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة تصل لـ 30% بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

ويتم طرح كيلو الدواجن المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو فى الوقت الذى تباع فى الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو .