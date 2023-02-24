شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.05 دولار لبرنت و76.16 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 83.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.16 دولار.

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، من لندن، إن الفترة المقبلة سوف تكون سيئة على أوروبا، وسيواجهون صعوبة بالغة في إيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة وأن الإمدادات قليلة لأوروبا هذا العام، وسوف يواجهون صعوبة في ملء خزاناتهم.

وأضاف "سلامة" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ربحت حرب الطاقة مع الغرب، والدليل على ذلك ارتفاع صادراتها من النفط والغاز حول العالم.

ولفت إلى أن الغرب سوف يدفع ثمنًا باهظًا جدًا لإيجاد بديل للغاز الروسي، مؤكدًا أن ارتفاع التضخم المالي، أثر على اقتصاد أمريكا والاتحاد الأوروبي، ولم يؤثر بهذا الشكل على الاقتصاد الروسي، لأنها لا تستورد شيئا من الغرب ونجحت في التغلب على العقوبات.

وأوضح خبير النفط العالمين أن الادعاءات الغربية بوجود عجز في الميزانية الروسية زائفة، موضحا أن روسيا صدرت 8.2 مليون برميل من النفط والغاز في شهر يناير الماضي.