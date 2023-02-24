شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 24 فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1687 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولارا في التداولات الفورية.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1446 جنيها.

عيار 21 سجل 1687 جنيها.

عيار 24 سجل 1928 جنيها.

الجنيه الذهب 13496 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا أسعار الذهب عالميًا انخفضت أسعار الذهب العالمي، لليوم الرابع على التوالي، بعد أن فشل الذهب في محاولات التعافي في ظل هيمنة الدولار الحالية، ليتجه المعدن النفيس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي نهاية هذا اليوم، بحسب gold Bullion، وسجلت أسعار الذهب الفورية أدنى مستوى اليوم عند 1819.64 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 1822.48 دولار للأونصة لتتداول حالياً على ارتفاع طفيف عند 1823.0 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أسعار الذهب يوم أمس أدنى مستوى في 8 أسابيع عند 1817.37 دولار للأونصة.

خلال هذا الأسبوع انخفضت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.3% ليمحو بذلك جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير الماضي، والذي قد شهد ارتفاع بنسبة 5.5% الأمر الذي يعكس قوة الاتجاه الهابط الذي يواجه أسعار الذهب حالياً في الأسواق المالية.

وصدرت بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليشهد التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%، وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع أن الزيادات الكبيرة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة منذ العام الماضي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في وقت لاحق من عام 2023، ولكنه قد يكون ركود معتدل خاصة مع استمرار قطاع العمل في إظهار قوة كبيرة وعدم تأثر حتى الآن.

تعد هذه أخبار إيجابية للذهب ولكن على المدى المتوسط، حيث إن التحركات الإيجابية الحالية للدولار الأمريكي ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي اظهر إصرار البنك على الوصول بهدف التضخم إلى 2% عن طريق رفع أسعار الفائدة، تجبر على التراجع على المدى القصير، حيث تنتظر الأسواق حالياً الوصول إلى المستوى 1800 دولار للأونصة.

البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع شهد ارتفاعا بنسبة 3.7% بأعلى من التقدير السابق له بنسبة 3.2%، ويعد هذا المؤشر هو مقياس مفضل للتضخم من جانب البنك الفيدرالي، ومثل هذا الارتفاع يدل أن التضخم متأصل في الأسواق الأمريكية أكثر مما كان متوقع، وأن الفيدرالي مجبر على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مستغلاً القوة الحالية في قطاع العمالة والإنفاق من قبل المستهلكين.

الأسواق تقوم بالتسعير الآن على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس ومايو، مع توقعات أخرى مستمرة في التزايد أن اجتماع شهر يونيو قد يشهد رفع بربع نقطة مئوية أيضاً، ويتوقع متداولين العقود الآجلة على الفائدة من قبل الفيدرالي وصول الفائدة لذروتها عند 5.347% على أن تستقر فوق المستوى 5% خلال عام 2023.

ارتفاع التضخم والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تعد أخبار سلبية بالنسبة للذهب، لأنه يعني هروب الاستثمارات إلى السندات الحكومية الامريكية التي تقدم عائد بينما الذهب يفشل في هذا كونه ملاذ آمن وحفظ للقيمة فقط.





مؤشرات السلع عند أدنى مستوياتهاصندوق مؤشر السلع بالولايات المتحدة والذي يتم التداول عليه في بورصة نيويورك للأوراق المالية يظهر انخفاض بنسبة 3% خلال شهر فبراير في أداء السلع المختلفة ومن ضمنها الذهب، حيث يظهر الرسم البياني التالي تسجيله أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر مدعوم بعمليات البيع الحالية على السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب، لينهي بذلك موجة صعود استمرت لأربعة أشهر.

في الوقت نفسه نجد أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية قد ارتفع خلال الشهر نفسه بنسبة 2.6% الأمر الذي يعكس أثر توقعات الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة على تعافي الدولار وفي الوقت نفسه على ضعف الاستثمارات في أسواق الذهب وأسواق السلع بشكل عام.

اليوم وقبل نهاية أسبوع تداول في الأسواق العالمية تنتظر الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.3% من القراءة السابقة 0.1%.

يذكر ان المؤشر هو المفضل لقياس التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي، والتوقعات بالارتفاع تدل على استمرار مسلسل البيانات القوية عن التضخم والتي تنعكس بالسلب على تداولات الذهب العالمية.