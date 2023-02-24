شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل المشروعات الخدمية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تفاصيل المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها داخل المدينة، والتى شملت تنفيذ مول تجاري وافتتاحه بمركز المدينة، وجارٍ تنفيذ 25 حضانة بمناطق الإسكان المتنوعة والأحياء الأخرى، و40 مدرسة لخدمة سكان المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والأحياء الأخرى، ومدرسة النيل الدولية وتضم (حضانة، ابتدائى، إعدادى، ثانوى)، و34 سوقاً تجارية، و40 وحدة صحية تخدم سكان المبادرة، والأحياء الأخرى، ونادي المحور الشرقى، وقسم ثالث بالمحور الشرقى بالمرحلة الثالثة، ومشروع الموقف الإقليمى، وتشغيل مستشفى جامعى، والانتهاء من تنفيذ إدارة مرور وفحص آلى، وقسم رابع بالمنطقة الصناعية الثالثة، و5 مراكز شباب بـ5 أحياء، و 75 وحدة صناعية تم تنفيذها وبيعها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الطرق يشمل رفع كفاءة طريق بلبيس – العاشر، وأعمال الطرق بالحي 33، وإنشاء طريق بامتداد حي الأندلس، ورفع كفاءة الطرق بالحيين (12 ، 14)، وطرق داخلية بمنطقة المطورين الجنوبية، وطريق خارجي بمنطقة المطورين الجنوبية، والطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي، وطرق لربط المدينة بجامعة الزقازيق الأهلية الجديدة بالعاشر من رمضان، بجانب أعمال الطرق بالمشروعات السكنية، لافتاً إلى أن أهم أعمال الكهرباء بالمدينة خلال 2022 شملت الانتهاء من إنشاء محطتى كهرباء S11) ،(S13، لخدمة العديد من الأحياء السكنية ومنطقة المطورين الجنوبية، بجانب أعمال الكهرباء بالمشروعات السكنية.

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أن قطاع المرافق يشمل توسعات محطة مياه الشرب لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدينة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطة رفع المياه بالحي 28 لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة من المدينة، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالحي 29 والتى تخدم العديد من الأحياء، ومحطة الصرف الصحي للمدينة العمالية، وتحويل مسار أحد خطوط المرافق المتعارض مع توسعات طريق القاهرة - السويس الصحراوى، بجانب أعمال المرافق بالمشروعات السكنية.

وقال المهندس أحمد عمران، إن قطاع الزراعة شمل أعمال زراعة الأشجار والنخيل والزهور بشرق حي الأندلس والحي 33، وتنسيق الموقع بالمجاورة 10 بالحى الثانى، وإعادة تأهيل الميادين من زراعة الأشجار والزهور بميدانى (المصرية، المستثمرين)، وأعمال رفع كفاءة الجزر بالطرق بأنحاء المدينة، وزراعة الأشجار المثمرة ضمن التوجيهات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيراً إلى أنه تم إصدار 3076 تصريح حفر لأنشطة ما بين ( سكني، صناعي، خدمى)، واستخراج 46 رخصة إعلان، واستخراج 293 رخصة تشغيل محال تجارية، واستصدار 2527 قرار غلق وتشميع لمخالفات .

وأكد المهندس أحمد عمران، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان مدينة العاشر من رمضان.