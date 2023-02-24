شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والسعودية 19.1% عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعرض الخليج 365 أسباب ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية وفقا لما يلى:

- سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.1%.

- ويعود ارتفاع التبادل التجارى إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع 7.5%.

- وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع 23.2%.

- وضمت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 228.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 196 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 179.4 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 149.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 144.3 مليون دولار.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.7 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 258.4 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 157.7 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 53 مليون دولار.