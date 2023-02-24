شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الموارد البشرية تحدد 9 عقوبات تأديبية للعاملين بقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام 9 عقوبات تاديبية للعاملين وفق نص المادة 93 حيث تسري العقوبات التأديبية التالية على العاملين بالشركة باستثناء من تنظم تأديبهم قوانين أو لوائح خاصة:

1 - الانذار.

2 - الخصم من الأجر الأساسى على الا يزيد عن خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 - الايقاف المؤقت عن العمل لمدة لا يزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا

إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من ، المحكمة العمالية المشار إليها فى

المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

6 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

7 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الاكثر.

8 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرةً دون اخلال بقيمة الأجر الذي

كان يتقاضاه.

9 - الفصل من الخدمة وفقًا أحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 .

ويجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة

التي سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من

تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

وتعتبر العقوبات التأديبية المشار إليها بالفقرة السابقة الحد الاقصى لما يجوز توقيعه

، ويحظر توقيع أكثر من عقوبة تاديبية عن المخالفة الواحدة ، ولا يجوز توقيع

عقوبة تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام على العامل الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله

وتحقيق دفاعه.

• اما بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية فلا توقع عليهم الا الجزاءات التالية

وبناء على توصية من العضو المنتدب التنفيذى وهى :-

1 -التنبية .

2 -اللوم.

3 -الانذار .

وتحتفظ حصيلة هذه الجزاءات المالية فى سجل خاص بالجزاءات.