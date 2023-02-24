أخبار البورصة اليوم الخميس 23-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.79 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وجولدن تكس للأصواف، والمالية والصناعية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.79 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.16%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66.8 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 60.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 17003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 20049 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7002 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 290 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 334.3 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابة 4.6 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وكونتكت المالية القابضة 90 ألف سهم، 440.2 ألف سهم، 211 ألف سهم، 240 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة عدد 15 ألف سهم، 135 ألف سهم، 507.1 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 767.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 362.1 مليون دولار مقارنةً مع 225.7 مليون دولار.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 171.1 مليون جنيه مقارنةً مع 107.24 مليون جنيه، بنسبة نمو 160%.