شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: استمرار العمل يومى الجمعة والسبت فى مراكز كبار الممولين والمهن الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم ، بمناسبة إنتهاء فعاليات قانون التجاوز رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية في ١مارس٢٠٢٣، فلقد تقرر استمرار العمل يومى الجمعة والسبت الموافقان ٢٤ و٢٥ فبراير٢٠٢٣ في كل من المركز الضريبي لكبار الممولين،والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين،والمركزالضريبى لكبار المهن الحرة ،كما تقرر استمرار العمل يوم السبت الموافق ٢٥ فبراير٢٠٢٣ بكل من مركز كبار الممولين (٢) بمدينة السادس من أكتوبر،ومركز كبار وجه بحرى ،ومركز متوسطى وجه بحرى ،ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الإستثمار بالقاهرة وذلك نظرا لكثرة توافد الممولين الراغبين فى الإستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك للتعرف على الأرصدة المستحقة عليهم تمهيدا لسدادها خلال مدة لا تجاوز ١ مارس ٢٠٢٣.

وأوضح " مختار توفيق" أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والدعم الفني اللازم للممولين ، كما تقوم بالرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، مما ييسر عليهم الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢.